Serie A : l'AS Roma accrochée par le Genoa au Stadio Olimpico

En ouverture de la 24ème journée de Serie A, l'AS Roma (6e, 38 pts) accueillait le Genoa (19e, 13 pts) ce samedi à 15 heures. Au Stadio Olimpico, les hommes de José Mourinho, auteurs de trois succès consécutifs en championnat, pouvaient espérer recoller au top 5 en cas de nouvelle victoire. En face, les Rossoblu, désormais entraînés par Alexander Blessin depuis le limogeage d'Andriy Shevchenko, restaient sur un nul glané contre Udinese (0-0) après avoir enchaîné trois défaites de rang. Pourtant, malgré l'écart comptable au début de cette rencontre, le club de Gênes se montrait déterminé à prendre les devants. Dominateurs au cours de la première demi-heure, les Rossoblu ne trouvaient cependant pas la faille et les Romains s'enhardissaient progressivement.

Juste avant la pause, Abraham était ainsi tout proche d'ouvrir le score (38e) avant que Oliveira (40e) puis Mkhitaryan (41e) ne fassent trembler Sirigu. En vain. Dos à dos à la pause (7 tirs de chaque côté), les deux formations revenaient avec les mêmes intentions. Face au bloc bas du Genoa, La Louve tentait alors d'accélérer ses transmissions pour faire la différence. Sous pression, les Rossoblu contrôlaient malgré tout les assauts des Giallorossi, et ce même après l'expulsion d'Ostigard (68e). En supériorité numérique pendant plus de vingt minutes, la Roma butait sur la défense solidaire des visiteurs et laissait filer deux points malgré un but refusé à Zaniolo dans les ultimes secondes (90e). Le même Zaniolo frustré et expulsé juste avant le coup de sifflet final. Avec ce résultat nul et vierge, l'AS Roma stagne à la 6ème place. Le Genoa reste quant à lui englué à une dangereuse 19ème place.

Les compositions officielles au coup d'envoi

Le XI de l'AS Roma

Le XI du Genoa