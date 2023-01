Shakira flingue Gerard Piqué

La suite après cette publicité

2002 a été l’année du changement pour Gerard Piqué. Le défenseur a raccroché les crampons et a quitté le FC Barcelone, même si un retour sur les terrains n’est pas à exclure du côté d’Andorre. L’ancien joueur de Manchester United a également vécu des bouleversements dans sa vie privée puisqu’il s’est séparé de Shakira et s’est mis en couple avec une femme bien plus jeune. Mais l’histoire avec la chanteuse colombienne, mère de ses deux fils, est loin d’être terminée. Sur Instagram, Shakira a publié un message où elle a taclé son ancien compagnon, qui l’a trompé.

«Bien que nos blessures continuent d’être ouvertes en cette nouvelle année, le temps a les mains d’un chirurgien. Même si quelqu’un nous a trahis, nous devons continuer à faire confiance. Face au mépris, continuez à vous valoriser. Parce qu’il y a plus de gens bien que d’indécents. Plus d’empathiques que d’indolents. Une majorité de personnes restent à nos côtés. Nos larmes ne sont pas un gaspillage, elles arrosent le sol où naîtra l’avenir et nous rendent plus humains, afin qu’au milieu des chagrins nous puissions continuer à aimer.» Selon Telecinco, la star de 45 ans a découvert l’infidélité de Gerard Piqué grâce des pots de confiture, qui se vidaient anormalement lorsqu’elle n’était pas là, d’autant que le footballeur n’en consommait pas. Elle a ensuite fait appel à des détectives privés qui ont confirmé que l’homme de 35 ans était infidèle.

