Mercato : le PSG fait face à une forte concurrence pour la sensation Summerville

La naissance d’une future star internationale ? Il est peut-être encore un peu tôt pour l’affirmer, mais Crysencio Summerville se souviendra longtemps de son entrée en lice dans cette Coupe du Monde. Rare satisfaction de la saison galère de West Ham (5 buts et 4 passes décisives en 31 matchs), l’ailier gauche de 24 ans a profité de sa première sélection en compétition officielle pour éclabousser le monde de son talent. Face au Japon (2-2), le natif de Rotterdam a livré une prestation XXL, ponctuée par un but somptueux d’une frappe enroulée du pied gauche. Une performance majuscule qui fait aujourd’hui frotter les mains des dirigeants londoniens. Titulaire ce samedi avec les Oranje contre la Suède pour le compte de la 2e journée de la phase de groupes, l’ancien joueur de Leeds pourrait voir sa valeur marchande grimper encore un peu plus en cas de nouvelle prestation aboutie.

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Comme nous vous le révélions récemment, le Paris Saint-Germain suit ce dossier avec la plus grande attention. Désireux d’apporter de la profondeur à son banc et de dynamiser ses ailes, le double champion d’Europe en titre a coché le nom du Néerlandais. Luis Campos a même déjà entamé des discussions préliminaires avec West Ham pour un double transfert incluant également le milieu portugais Mateus Fernandes. Paris pensait pouvoir profiter des difficultés financières des Hammers, fraîchement relégués en Championship, pour rafler la mise.

Les cadors de Premier League sont déjà prêts à rafler la mise

Cependant, le coup d’éclat de Summerville au Mondial a réveillé la concurrence, et pas n’importe laquelle. Selon nos informations, le club de la capitale est désormais fortement concurrencé par la Premier League : Aston Villa, Tottenham et Arsenal se sont officiellement mêlés à la bataille. De même que Manchester United, très intéressé par le profil du joueur. Face à cet embouteillage de cadors anglais aux moyens colossaux, l’opération financière s’annonce lourde. Avant même le début de la Coupe du Monde, West Ham réclamait déjà la coquette somme de 50 millions d’euros pour libérer son joueur. Un tarif de base qui a mécaniquement augmenté après son but retentissant face à la sélection nippone.

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Cette flambée des prix a d’ailleurs déjà fait ses premières victimes. Si l’AS Roma et l’AC Milan s’étaient montrés très intéressés par le profil explosif du Batave, le montant exigé par la formation londonienne va refroidir les ardeurs italiennes. L’opération semble d’ores et déjà hors de portée pour les clubs de Serie A. Le PSG sait donc à quoi s’en tenir : pour s’offrir la nouvelle sensation néerlandaise, il faudra sortir le chéquier et se montrer plus convaincant que les ogres britanniques déjà très chauds.