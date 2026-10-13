Arsenal-Lille : les compositions officielles

Vainqueur aux forceps contre Naples la journée précédente, Arsenal accueille Lille à l’Emirates Stadium (une rencontre à suivre en direct commenté à partir de 21h sur Foot Mercato). Quant aux Nordistes, ils ont perdu face au Real Betis Balompié alors qu’ils avaient débuté de la meilleure des manières. Ce sera aussi une rencontre marquée sous le signe des retrouvailles puisque Gabriel retrouve son ancien club avant de rallier la banlieue londonienne et Olivier Giroud retrouve un stade qu’il a côtoyé 6 saisons.

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Mikel Arteta mise sur un 4-2-3-1 pour l’emporter face aux Dogues. Konsa sera associé à Gabriel en défense centrale. Lewis-Skelly sera titulaire pour la première fois cette saison en Ligue des Champions en tant que latéral gauche. Le double pivot sera assuré par Guimaraes et Rice. En pointe, on retrouve Gyokeres avec Merino en soutien. Quant à Davide Ancelotti, il utilise le même dispositif. Perraud remplace Tiago Santos, sévèrement touché durant la rencontre face au Havre. Le milieu de terrain sera composé d’André, Bentaleb et Mukau. En attaque, Ueda est positionné en tant que numéro 9 avec Bakwa et Haraldsson pour le servir sur les ailes.

Les compositions officielles :