Lisandro Martínez s’est mis tout le monde à dos à Manchester United

«J’attendais plus d’investissements au mercato. J’en attends plus de notre directeur technique (Jason Wilcox, NDLR).» Les propos de Lisandro Martínez à chaud hier après la défaite de Manchester United sur la pelouse de l’Atlético (2-0) en Ligue des Champions ont créé un sacré remue-ménage au sein du club. Le défenseur reprochait à sa direction d’avoir manqué le virage du mercato cet été où seuls trois nouveaux joueurs, que des milieux de terrain (Carlos Baleba, 75 M€ depuis Brighton, Andrey Santos pour 56 M€ venu de Chelsea, et Youri Tielemans acheté 41 M€ à Aston Villa), ont débarqué.

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L’Argentin reconnaissait également que le début de saison franchement raté des Red Devils (2 victoires, 3 nuls et 4 défaites toutes compétitions confondues) était également à imputer aux joueurs de l’effectif. «Il faut être honnête. Nous, les joueurs, on doit faire plus, mais c’est important de construire une équipe forte pour ce genre de soirée. La saison dernière, on a posé des bases pour avoir une bonne équipe, je suis déçu, de venir ici, de ne pas voir mon équipe pouvoir rivaliser.» Il n’en veut pas à Michael Carrick, désormais sur la sellette, et lui aussi victime des choix de sa direction.

Le vestiaire mancunien n’a pas aimé

Face aux médias, l’entraîneur des Red Devils a tenu à défendre son joueur, mais en interne, la donne est bien différente. Selon Sky Sports, l’avenir de Martínez au sein de MU est remis en question. Ses dirigeants souhaitaient entamer des démarches pour le faire prolonger (son contrat s’achève à la fin de la saison, en juin 2027). Vraisemblablement, il va falloir faire une croix dessus. Le club se concentrera plutôt à construire une nouvelle défense, notamment par des éléments gauchers capables de jouer dans l’axe et sur le côté, soit le parfait portrait-robot du numéro 6 mancunien.

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Autre problème, le joueur de 28 ans s’est également mis une partie du vestiaire à dos. Ses propos ont suscité colère et indignation, au point qu’un joueur l’a interpellé au moment de monter dans l’avion pour rentrer en Angleterre. Ça ne risque pas d’arranger son cas et un départ anticipé en janvier est envisageable. Martínez ne serait pas contre, lui qui cherche à quitter le club depuis quelques mois, fatigué des mauvais résultats. Enfin, d’après le média anglais, malgré les déclarations d’hier soir, Jason Wilcox n’est absolument pas remis en cause et gardera son poste de directeur technique.