« J’ai été déçu » : Corentin Tolisso sort du silence après le départ choc de Paulo Fonseca

Sa célébration dans les bras de Paulo Fonseca dimanche face à Angers (2-0) avait marqué les esprits. Après son but synonyme de victoire, Corentin Tolisso avait eu une pensée particulière pour son entraîneur, annoncé sur le départ du côté du Sporting. Submergé par l’émotion, ce dernier avait laissé couler ses larmes avant d’entretenir le flou sur son avenir devant les médias.

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L’OL a finalement mis fin au suspense mercredi matin en officialisant son départ vers son club de cœur. En interne, cette décision soudaine reste quand même difficile à digérer, et il suffisait d’écouter les mots du directeur sportif Matthieu Louis-Jean pour s’en rendre compte davantage : « ça a été une grande surprise. Quand Paulo est venu me voir pour m’annoncer qu’il voulait quitter l’OL, cela a été un choc, une surprise. J’ai essayé de comprendre les raisons, car on voulait finir la saison avec Paulo. (…) Il m’a expliqué ses arguments, que j’ai entendus, on va dire ».

« On avait à cœur de montrer qu’on avait du caractère malgré ce qui se passe dans le club »

Tout aussi attaché à l’idée de voir le technicien portugais rester jusqu’à la fin de la saison, Corentin Tolisso a pris la parole ce soir, après le match nul de son équipe face à la Real Sociedad en Ligue Europa (1-1). Le capitaine lyonnais n’a pas caché sa déception, mais il a adressé ses vœux de réussite à son ancien entraîneur : « on avait à cœur vraiment de montrer qu’on avait du caractère malgré tout ce qui se passe en ce moment dans le club et c’est ce qu’on a fait, on a eu de la personnalité. Je crois qu’on a fait un bon match, solide, malgré ce but encaissé, on n’a pas abandonné, on n’a pas lâché », confiait-il en zone mixte, avant de poursuivre.

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« J’ai été touché, parce que voilà, Paulo Fonseca a été un coach que j’estimais et que j’estime toujours énormément. Il a fait énormément de bien au club, comme j’ai pu le dire précédemment. Après, il est parti… Bien sûr que j’ai été déçu, mais je peux le comprendre, car c’était, comme il l’a dit, son club de cœur. Il nous l’a expliqué aussi, donc j’arrive à comprendre ça. » Son remplaçant, Carlos Vicens, devrait prendre ses fonctions après la trêve. Canal+ a confirmé ce soir qu’il était le profil choisi par la direction lyonnaise.