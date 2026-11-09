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Crystal Palace : un coach a refusé de succéder à Pierre Sage

Par Samuel Zemour
1 min.
Pierre Sage @Maxppp

Crystal Palace est à la recherche d’un nouvel entraîneur après avoir décidé de se séparer de Pierre Sage. Le technicien français devrait être limogé pendant la trêve internationale, alors que les Eagles occupent la dernière place du classement. Pour lui succéder, Thomas Frank, ancien entraîneur de Tottenham et Brentford, serait le favori. Sean Dyche figure également parmi les profils étudiés par la direction londonienne.

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Mais une autre piste a déjà été écartée. Selon le média britannique The Sun, Eddie Howe a refusé une récente proposition de Crystal Palace. Libre depuis son départ de Newcastle en juillet, après cinq années passées sur le banc des Magpies, le technicien de 48 ans serait pourtant prêt à retrouver un poste. Son nom circule également du côté de Manchester United, où il ferait partie des candidats potentiels en cas de changement d’entraîneur.

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