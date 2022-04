Les supporters de la Juventus rêvent de Kylian Mbappé

L'avenir de Kylian Mbappé tient en haleine toute la planète football. En même temps, il fait parti des tout meilleurs joueurs du monde, si ce n'est le meilleur, et à 23 ans il représente l'avenir du football. Son choix de club pour la saison prochaine et celles à venir peut donc grandement influer sur l'avenir à court terme du football.

La suite après cette publicité

Alors que cela semble clair qu'il ne souhaite rejoindre que le Real Madrid en cas de départ du PSG, sa dernière story publiée sur Instagram a suscité curiosité et imagination de la part des supporters de la Juventus Turin. Sur cette story, on y voit les mots ZEBRA SOON, accompagnés d'un sablier. Sur les réseaux sociaux de nombreux bianconeri y voyaient ici une annonce d'une arrivée à Turin, pour remplacer par exemple l'Argentin Paulo Dybala selon le Corriere dello Sport. Comme on dit, l'espoir fait vivre.