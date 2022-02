Le Borussia Dortmund prépare un mercato estival XXL

La suite après cette publicité

En annonçant l'arrivée libre de Niklas Süle pour renforcer sa défense la saison prochaine, le Borussia Dortmund a commencé l'élaboration de l'exercice 2022/2023 de bonne manière et avec une jolie prise de guerre. Le club de la Ruhr qui pointe à la deuxième place malgré de gros problèmes défensifs (36 buts concédés) entendent corriger ces problèmes pour la saison prochaine. Le coach Marco Rose n'a pas manqué de le signaler dans un entretien pour Sport Bild : «il faut quand même essayer de continuer à travailler l'effectif cet été, pour optimiser certaines choses. C'est le travail de chaque club, c'est juste professionnel.» Cela tombe bien puisque ses dirigeants ont également de belles ambitions.

Comme le révèle Sport Bild, le Borussia Dortmund va prochainement présenter sa planification pour la saison prochaine à Erling Braut Haaland et ses conseillers. Si cela sera compliqué pour faire changer d'avis le Norvégien qui se dirige vers le FC Barcelone ou le Real Madrid, les Marsupiaux sont en train de sortir les grands moyens. Outre l'arrivée de Niklas Süle libre, le BVB est très intéressé par un autre joueur en fin de contrat : Noussair Mazraoui (24 ans). Le latéral droit de l'Ajax Amsterdam sera libre cet été et il réalise une grosse saison avec les Godenzonen (5 buts et 3 offrandes en 24 matches). Alors qu'il a confirmé ses envies de départ, il faudra néanmoins se montrer plus convaincant que le FC Barcelone qui pousse aussi sur ce dossier.

Des pistes prometteuses

Un troisième joueur libre pourrait aussi arriver, mais plutôt pour le long terme, il s'agit Ismaël Ghabri (17 ans). En fin de contrat stagiaire avec le Paris Saint-Germain, le milieu offensif peut choisir un autre club cet été s'il ne signe pas professionnel avec les Franciliens. Sur sa piste, le BVB tentera de lui proposer plus de perspectives. Le Borussia Dortmund est aussi en bonne posture dans le dossier Karim Adeyemi (19 ans). Déjà d'accord avec le buteur allemand, le club de la Ruhr doit désormais trouver un accord financier avec le Red Bull Salzbourg. Autre possibilité, la piste menant au jeune talent tchèque Adam Hložek (19 ans) est toujours d'actualité.

Le buteur du Sparta Prague qui compte 6 réalisations et 12 offrandes en 28 matches cette saison semble désormais bien parti pour passer un cap dans sa carrière et viser plus haut. Pour autant, son arrivée sera davantage lié à un départ d'Erling Braut Haaland. Enfin, la défense pourrait encore se renforcer avec un nouveau central. Néo-international allemand, Nico Schlotterbeck (22 ans) brille de mille feux avec le SC Fribourg et pourrait aussi voir plus haut surtout que son contrat actuel s'achève en 2023. Avec un Manuel Akanji qui se retrouve à un an de la fin de son contrat et qui aurait déjà reçu des offres venants d'Angleterre, le Borussia Dortmund pourrait ainsi largement compenser un départ du Suisse. Le Borussia Dortmund veut frapper fort et ne manque pas d'idées.