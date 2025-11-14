EdF : Mbappé tape du poing sur la table au sujet de la Coupe du Monde

Après la large victoire des Bleus face à l’Ukraine et la qualification officielle pour la Coupe du monde 2026, Kylian Mbappé a tenu à replacer la performance dans une perspective plus large. Dans un Parc des Princes chargé d’émotion et au terme d’un match maîtrisé, le capitaine tricolore a rappelé que ce type d’exploit collectif ne devait jamais être considéré comme acquis. Depuis plusieurs années, la France s’est habituée à voir le Mondial comme une étape obligatoire, presque automatique, mais Mbappé a insisté sur la nécessité de mesurer la difficulté et la valeur d’une telle régularité au plus haut niveau. «Il ne faut pas banaliser le fait d’aller en Coupe du monde, même si je sais que ces dernières années, c’est la norme. Et on est conscient que c’est normal pour une équipe comme la nôtre d’aller en Coupe du monde. Mais il ne faut pas banaliser, car dans l’histoire de l’équipe de France, ça n’a pas toujours été le cas. Et on va aller là-bas pour représenter les Français du mieux possible.»

La suite après cette publicité

Il a poursuivi sur un ton amusé : « Je ne sais pas si je suis la bonne personne pour répondre à cette question. Je ne comprends pas ce truc de demi-finale. Si l’objectif, c’est demi-finale, on va en demi-finale, on s’arrête, on rentre ? Non, l’objectif, c’est gagner. C’est le rêve de tout le monde. Certains vont la jouer fine bouche pour dire, s’ils ne gagnent pas, 'on avait dit demi-finale’. Mais nous, l’objectif, c’est de gagner. Le rêve est de gagner. On sait que ça va être très difficile et on se prépare pour ça », a lancé Mbappé, fidèle à son ambition et à son discours sans détour. Une façon claire de poser le cadre à l’aube d’un Mondial où les Bleus viseront, une nouvelle fois, le sommet.