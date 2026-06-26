Lille a un accord avec Başar Önal

Lille tient peut-être sa première recrue de l’été. Comme annoncé par RMC Sport, le LOSC tient un accord contractuel avec Başar Önal. Le club nordiste négocierait actuellement avec le NEC Nimègue pour le transfert de l’international turc espoir (8 sélections, 1 but), sous contrat jusqu’en 2028. Ailier de formation, Önal a disputé 34 matchs cette saison, pour 9 buts et 9 passes décisives.

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Selon RMC, Nimègue attendrait environ 7 millions d’euros pour son joueur, arrivé de De Graafschap en 2024 pour seulement 1 million. Cette saison, l’ailier de 21 ans s’est affirmé comme l’un des grands artisans de la saison historique de son club. Pour rappel, Nimègue a terminé troisième d’Eredivisie, se qualifiant ainsi pour les tours préliminaires de Ligue des Champions.