Liga : le Real Madrid s'impose sur le fil face à la Real Sociedad et s'empare de la place de leader

A l'occasion de la 30ème journée de Liga, la Real Sociedad accueillait le Real Madrid au stade Anoeta. Sixième de Liga, la Real battue par Alavés (2-0) jeudi dernier devait absolument se reprendre pour revenir dans le top 5 de la Liga. Côté madrilène, l'objectif demeurait limpide : revenir sur les talons du Barça. Victorieux du Valence CF (3-0) jeudi, les Merengues possédaient donc ce soir une occasion rêvée de recoller au FC Barcelone. Pour cette affiche, Imanol Alguacil alignait un 4-2-3-1 et titularisait notamment Martin Odegaard et Alexander Isak. De son côté, Zinedine Zidane optait pour un 4-3-3 et alignait à la surprise générale James Rodriguez et Vinicius Junior.

L'entame madrilène demeurait extrêmement poussive. Les hommes de Zidane éprouvaient les pires difficultés à prendre le contrôle du jeu. Il fallait attendre la 33ème minute pour entrevoir la première frappe cadrée du match. Valverde récupérait le cuir et servait Benzema dont la frappe était repoussée par Remiro. Quelques secondes plus tard, Casemiro tentait sa chance de loin mais n'inquiétait pas le portier de la Real Sociedad (35e). Étonnamment attentistes, les Basques ne parvenaient pas à créer le danger dans la surface madrilène dans le premier acte.

Le Real Madrid se fait peur en fin de match

Au retour des vestiaires, le Real Madrid ne tardait pas à prendre le contrôle des opérations. Marcelo sur la gauche alertait Vinicius qui réalisait un petit festival et se faisait stopper irrégulièrement dans la surface par Llorente (48e). L'arbitre indiquait logiquement le point de penalty, que transformait sans trembler Sergio Ramos (0-1, 50e). Malheureusement pour le capitaine des Merengues, ce dernier devait quitter prématurément les siens sur blessure (59e). Pas de quoi déstabiliser le Real qui se procurait une nouvelle opportunité sur une frappe lointaine de Kroos repoussée difficilement par Remiro (63e). Cinq minutes plus tard, la Real Sociedad pensait égaliser par Januzaj mais le but était logiquement refusé pour une position de hors-jeu de Merino (68e).

Une action qui allait constituer le tournant du match. Deux minutes plus tard, les Merengues réalisaient le break. Sur la droite, Valverde débordait et centrait pour Benzema qui se jouait des défenseurs et ajustait Remiro (0-2, 70e). L'attaquant français inscrivait son dix-septième but de la saison en Liga. Les Merengues pensaient se diriger vers une fin de match tranquille mais la Real Sociedad réduisait le score. Roberto Lopez distillait un très bon centre pour Merino qui fusillait de près Courtois (1-2, 83e). Grâce à son dix-neuvième succès de la saison, le Real Madrid s'emparait de la place de leader de la Liga au nez et à la barbe du FC Barcelone.

