Le retour de Karim Benzema en Équipe de France embrase la presse sportive européenne !

Karim Benzema dans la liste des 26

C'est la bombe de la journée d'hier. L'annonce du retour de Karim Benzema en Équipe de France fait évidemment les gros titres, ce matin. «La surprise du chef» titre d'ailleurs L'Équipe en une de son édition du jour. Absent depuis 2015, l'attaquant du Real Madrid a, contre toute attente, été rappelé par Didier Deschamps pour disputer l'Euro, cet été. Une annonce qui fait également la une du Parisien, en ce premier jour de déconfinement. Le quotidien local qui titre de ce fait : «Deschamps déconfine Benzema». Enfin, l'annonce du retour de Benzema chez les Bleus est également saluée du côté de l'Espagne, ce matin, et plus particulièrement du côté de Madrid où AS titre : «Pardonné», en une de son édition du jour. Une bonne nouvelle pour le Real Madrid, en course pour le titre en Liga, et qui devrait pouvoir compter sur un Benzema reboosté pour cette fin de saison.

L'AS Monaco vingt ans après

Le retour de Karim Benzema chez les Bleus n'est évidemment pas la seule actu chaude dans l’Hexagone. Ce mercredi 19 mai 2021 est également un jour de finale pour le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco qui s'affrontent ce soir en finale de la Coupe de France. «Le droit d'y croire», titre d'ailleurs Monaco Matin en une de son édition du jour. Des Monégasques bien décidés à prendre leur revanche sur un club qui les avait battus lors de l'édition 2010, au même stade de la compétition. Mais surtout des Monégasques qui connaissent la recette pour battre ce PSG comme l'explique L'Équipe dans son édition du jour. Les hommes de Kovac pourront en effet s'appuyer sur les deux rencontres de championnat disputées face aux Parisiens, cette saison. Deux rencontres au terme desquelles les Rouge et Blanc se sont imposés. De bonnes raisons d'y croire donc pour les hommes du Rocher, vingt ans après la dernière victoire en finale de cette même Coupe de France.

Harry Kane veut jouer pour Guardiola

En Angleterre, l'annonce du départ d'Harry Kane, lundi soir, a littéralement mis le feu au pays de Sa Majesté. «Kane veut jouer pour Guardiola», titre d'ailleurs The Times en une de son édition sport, ce matin. Une volonté de rejoindre Manchester City confirmée par le Daily Express, en une de son édition du jour. «Kane prêt pour City», titre d'ailleurs le quotidien britannique. L'international anglais aurait en effet donné sa préférence aux Skyblues plutôt qu'à United ou encore à Chelsea. Mais ce qui inquiète le clan du joueur se trouve ailleurs. Connu pour son inflexibilité et son très fort caractère, Daniel Levy, le président de Tottenham, ne souhaiterait, lui, pas renforcer la concurrence et n'envisagerait pas le départ de son joueur pour l'un de ces clubs. Une information reprise en une de The Daily Telegraph, ce matin, pour qui même si le président des Spurs pourrait laisser un bon de sortie à son buteur, l'histoire récente montre que l'obstination de Levy pourrait compliquer le transfert de Kane. D'autant que le prix de ce dernier serait fixé à au moins 160 M€. Une somme presque surréaliste qui pourrait également refroidir les ardeurs des clubs acheteurs.