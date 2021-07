Bellerin et Hateboer dans le viseur de l'Inter Milan

Comme nous vous l'évoquions il y a une semaine, l'Inter Milan serait en discussions avec Arsenal pour s'adjuger les services du latéral droit espagnol Hector Bellerin (26 ans) pour pallier le départ d'Achraf Hakimi au Paris Saint-Germain. Selon les informations de Sky Sport Italia, les Nerazzurri négocieraient pour un prêt avec option d'achat. Mais il n'est pas la seule option.

Toujours d'après la chaîne de télévision italienne, le directeur sportif de l'Inter Giuseppe Marotta aurait un œil sur la situation du joueur de l'Atalanta Bergame Hans Hateboer. Le Néerlandais aurait plus un profil de piston que le Gunner, ce qui serait parfait pour prendre la place de Hakimi dans l'effectif lombard. Non sélectionné avec les Pays-Bas pour l'Euro 2020, le Bergamasque de 27 ans sort d'une saison satisfaisante avec 2 buts et 4 passes décisives en 30 matchs toutes compétitions confondues.