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Ligue des Champions

Le Barça va porter plainte contre le PSG !

Par Max Franco Sanchez
1 min.
PSG 4-2 Barcelone
winamax
1 2.20 N 4.50 2 2.25 1er pari remboursé

Le PSG a montré qui est le patron. Sur la pelouse du Parc des Princes, les Parisiens ont battu le Barça sur le score de 4-2. Et la direction du club catalan va déposer une plainte contre le PSG auprès de l’UEFA. Pas à cause du résultat du match, mais à cause de ce tifo déployé par les ultras parisiens.

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« Massacre à la parisienne », pouvait-on y lire, avec un dessin explicite, en référence au film Massacre à la tronçonneuse. Le média catalan explique que la direction du Barça considère ce tifo très déplacé et va donc saisir l’UEFA pour exprimer son mécontentement. Affaire à suivre.

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