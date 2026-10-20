Le Barça va porter plainte contre le PSG !

Le PSG a montré qui est le patron. Sur la pelouse du Parc des Princes, les Parisiens ont battu le Barça sur le score de 4-2. Et la direction du club catalan va déposer une plainte contre le PSG auprès de l’UEFA. Pas à cause du résultat du match, mais à cause de ce tifo déployé par les ultras parisiens.

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« Massacre à la parisienne » Le CUP lance le choc entre le PSG et le FC Barcelone. #PSGBarça https://t.co/LVIGhysN1o — Hanif Ben Berkane (@HanifBerkane) October 20, 2026

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« Massacre à la parisienne », pouvait-on y lire, avec un dessin explicite, en référence au film Massacre à la tronçonneuse. Le média catalan explique que la direction du Barça considère ce tifo très déplacé et va donc saisir l’UEFA pour exprimer son mécontentement. Affaire à suivre.