Liga : Alavés arrache la victoire contre Levante, Valence accroche la Real Sociedad

Takefusa Kubo @Maxppp
terminé - 16/08 Alavés 2 Levante 1
terminé - 16/08 Valence 1 Real Sociedad 1

Après la large victoire du FC Barcelone contre Majorque (3-0), la première journée de Liga se poursuivait ce samedi soir, avec deux affiches programmées à 21h30. Sur sa pelouse, Alavés accueillait Levante. Portés par une réalisation de Toni Martinez au cours du premier acte (36e), les locaux viraient en tête à la pause mais Jeremy Toljan égalisait au retour des vestiaires (68e). En fin de rencontre, Nahuel Tenaglia offrait finalement la victoire à Levante. Score final : 2-1.

Classement live

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
5 Logo Valence Valence 1 1 0 0 1 0 1 1
6 Logo Real Sociedad Real Sociedad 1 1 0 0 1 0 1 1

Dans l’autre rencontre, Valence, désormais coaché par Carlos Corberan, affrontait la Real Sociedad. Une opposition globalement équilibrée qui tardaient à se décanter puisque les deux formations rentraient dos à dos à la pause. Au retour des vestiaires, Diego Lopez libérait finalement les siens (57e) mais Takefusa Kubo égalisait dans la foulée pour les Basques (1-1). Résultat, les deux formations se quittaient dos à dos. Au classement, Alavés est 4e et compte deux points d’avance sur la Real Sociedad, Valence et Levante.

Pub. le - MAJ le
