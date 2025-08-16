Liga : Alavés arrache la victoire contre Levante, Valence accroche la Real Sociedad

Après la large victoire du FC Barcelone contre Majorque (3-0), la première journée de Liga se poursuivait ce samedi soir, avec deux affiches programmées à 21h30. Sur sa pelouse, Alavés accueillait Levante. Portés par une réalisation de Toni Martinez au cours du premier acte (36e), les locaux viraient en tête à la pause mais Jeremy Toljan égalisait au retour des vestiaires (68e). En fin de rencontre, Nahuel Tenaglia offrait finalement la victoire à Levante. Score final : 2-1.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 5 Valence 1 1 0 0 1 0 1 1 6 Real Sociedad 1 1 0 0 1 0 1 1

Dans l’autre rencontre, Valence, désormais coaché par Carlos Corberan, affrontait la Real Sociedad. Une opposition globalement équilibrée qui tardaient à se décanter puisque les deux formations rentraient dos à dos à la pause. Au retour des vestiaires, Diego Lopez libérait finalement les siens (57e) mais Takefusa Kubo égalisait dans la foulée pour les Basques (1-1). Résultat, les deux formations se quittaient dos à dos. Au classement, Alavés est 4e et compte deux points d’avance sur la Real Sociedad, Valence et Levante.