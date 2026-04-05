Les médias madrilènes en rajoutent une couche sur Eduardo Camavinga et le PSG

C’est un des gros dossiers du moment en Espagne : de quoi sera fait l’avenir d’Eduardo Camavinga ? Du côté de Madrid, on semble en avoir un peu assez du milieu de terrain tricolore, qui fait partie des joueurs les plus critiqués par l’opinion publique cette saison. Face à Majorque samedi, lors de la défaite des siens (2-1) qui les condamne pratiquement pour la course au titre, le joueur formé au Stade Rennais a encore rendu une mauvaise copie.

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Les commentaires sont dévastateurs pour le Français. « Il empire chaque action où le ballon passe par ses pieds. Très peu adroit avec le ballon et un manque de précision alarmant dans la distribution du jeu et les combinaisons », explique par exemple Marca, qui lui attribue un 4/10 pour son match. Et des analyses de la sorte, il y en a des dizaines dans la presse ibérique ce week-end.

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Le Real Madrid ne compte plus sur lui

AS va effectivement aussi dans ce sens : « il est en train de gagner un ticket de sortie du onze de départ du Real avec des matchs comme celui de Son Moix. Il a, de plus en plus, une tête de remplaçant ». Mais surtout, le média évoque encore un intérêt prononcé du PSG pour ses services, déjà mentionné la semaine dernière. Le PSG est bien attentif à sa situation, rapporte ainsi le journal. Surtout, AS explique désormais que le Real Madrid est clairement ouvert à une vente du joueur sous contrat jusqu’en 2029 au Santiago Bernabéu.

De son côté, Defensa Central indique que le niveau de Camavinga met en évidence le besoin de recruter au milieu, et Enzo Fernandez (Chelsea) pourrait bien venir prendre sa place. Preuve qu’à Madrid, on commence à préparer la saison prochaine sans Eduardo Camavinga, qui avait coûté une petite trentaine de millions d’euros en 2021. S’il décide de passer à l’attaque, le PSG va tout de même devoir s’attendre à des négociations compliquées avec ses homologues madrilènes, puisque la relation entre les deux formations est particulièrement difficile…