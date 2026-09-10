Manchester United - Sabah : les compositions officielles

Manchester United de retour en Ligue des Champions. Après une saison d’absence, les Red Devils retrouvent la compétition reine et commencent en douceur avec un premier match contre Sabah, club de la capitale de l’Azerbaïdjan fondé il y a seulement neuf ans. Si leurs débuts en Premier League ont été en demi-teinte avec une victoire, un nul et une défaite, les hommes de Michael Carrick partent ultra favoris grâce à leurs joueurs de classe mondiale évidemment mais surtout grâce à leur expérience européenne alors que Sabah, qui s’est défait de l’Hapoel Beer Sheva, va effectuer ses tous premiers pas en C1. La rencontre est à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 21h.

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Pour ce match, Michael Carrick est privé de Baleba, De Ligt, Amad Diallo, Heaton et Ugarte et aligne un 4-2-3-1 avec Lammens dans les buts. Mazraoui et Dorgu sont les latéraux aux côtés d’une défense centrale Yoro-Martinez. Tielemans et Mainoo sont alignés devant la défense tandis que Mbeumo, Bruno Fernandes et Cunha sont en soutien de Sesko, seul en pointe. En face, Sabah se présente en 4-2-3-1 également avec Pokatilov dans les cages et une défense Zedadka, Dashdamirov, McCarthy, Puchacz. Rakhmonaliev et Lepinjica protégeront l’arrière-garde tandis que Parris, Simic et Nwachukwu tenteront d’alimenter Mickels, seul en pointe, en ballons.

Les compositions d’équipes :