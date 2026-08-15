Barça : Hansi Flick prépare un gros changement dans sa défense

Hansi Flick va réaliser une évolution importante dans son utilisation d’Eric García au FC Barcelone. Déjà aperçu à l’entraînement au poste d’arrière droit depuis son retour de la Coupe du Monde, l’Espagnol est désormais clairement envisagé comme une solution prioritaire à ce poste selon Sport. Une décision qui s’inscrit dans la continuité du choix effectué lors du dernier Clásico, lorsque Flick avait titularisé García face au Real Madrid malgré la présence de Jules Koundé. Pour l’entraîneur allemand, le défenseur possède surtout la polyvalence et les qualités techniques nécessaires pour s’imposer dans ce nouveau rôle.

La suite après cette publicité

García sort d’ailleurs d’une saison particulièrement dense avec 51 apparitions, dont 11 au poste de latéral droit. Ce repositionnement pourrait donc rebattre les cartes dans la hiérarchie, notamment pour Koundé, qui pourrait voir son statut de titulaire remis en question. L’international français, longtemps titulaire indiscutable au Barça comme en équipe de France, pourrait ainsi quitter la Catalogne, d’autant que le Barça envisage sérieusement son départ. Affaire à suivre…