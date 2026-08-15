Menu Rechercher
Commenter 8
Liga

Barça : Hansi Flick prépare un gros changement dans sa défense

Par Allan Brevi
1 min.
Hansi Flick, entraîneur du FC Barcelone @Maxppp

Hansi Flick va réaliser une évolution importante dans son utilisation d’Eric García au FC Barcelone. Déjà aperçu à l’entraînement au poste d’arrière droit depuis son retour de la Coupe du Monde, l’Espagnol est désormais clairement envisagé comme une solution prioritaire à ce poste selon Sport. Une décision qui s’inscrit dans la continuité du choix effectué lors du dernier Clásico, lorsque Flick avait titularisé García face au Real Madrid malgré la présence de Jules Koundé. Pour l’entraîneur allemand, le défenseur possède surtout la polyvalence et les qualités techniques nécessaires pour s’imposer dans ce nouveau rôle.

La suite après cette publicité

García sort d’ailleurs d’une saison particulièrement dense avec 51 apparitions, dont 11 au poste de latéral droit. Ce repositionnement pourrait donc rebattre les cartes dans la hiérarchie, notamment pour Koundé, qui pourrait voir son statut de titulaire remis en question. L’international français, longtemps titulaire indiscutable au Barça comme en équipe de France, pourrait ainsi quitter la Catalogne, d’autant que le Barça envisage sérieusement son départ. Affaire à suivre…

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (8)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Barcelone
Eric García
Hansi Flick
Jules Koundé

En savoir plus sur

Liga Liga
Barcelone Logo Barcelone
Eric García Eric García
Hansi Flick Hansi Flick
Jules Koundé Jules Koundé
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier