L’Italie et l’Angleterre s’entredéchirent sur le choix surprenant d’Igor Tudor

La crise couvait depuis plusieurs semaines du côté de Tottenham, mais la défaite contre Newcastle a servi de détonateur final. Quelques heures après l’annonce nocturne du départ de Roberto De Zerbi de l’Olympique de Marseille, les Spurs ont officialisé le licenciement de Thomas Frank, arrivé seulement en juin 2025 après son travail remarqué à Brentford. Le communiqué du club londonien évoque des « résultats et performances » insuffisants, et le classement parle de lui-même avec une inquiétante 16ème de Premier League, à cinq points de la relégation, malgré une qualification en huitièmes de Ligue des Champions obtenue grâce à un tirage favorable. Avec une moyenne famélique de 1,12 point par match, la plus faible pour un entraîneur du club sur un échantillon comparable, Frank n’aura jamais réussi à installer une dynamique ni à apaiser les tensions internes, laissant l’impression d’un cycle mort-né.

Dans la foulée, les spéculations se sont multipliées en Angleterre autour de la succession. Les dirigeants, menés par la nouvelle direction, envisageaient d’abord un intérim interne en attendant un nom plus prestigieux l’été prochain, avec le rêve persistant d’un retour de Mauricio Pochettino après la Coupe du Monde 2026. Plusieurs pistes ont filtré, dont celles de De Zerbi ou encore de profils plus expérimentés en Europe. Mais samedi matin, coup de théâtre. Tottenham a officialisé la nomination d’Igor Tudor pour une mission courte, sans garantie de prolongation. «C’est un honneur de rejoindre ce club à un moment aussi important. Je suis conscient de la responsabilité qui m’incombe et mon objectif est clair : apporter plus de régularité à nos performances et disputer chaque match avec conviction. Cette équipe possède de solides qualités, et mon travail consiste à l’organiser, à la dynamiser et à améliorer rapidement nos résultats», a expliqué le natif de Split. Un choix express, négocié en quelques heures selon la presse britannique, qui confirme l’idée d’un entraîneur de transition chargé de stabiliser l’équipe jusqu’à l’été. Ce timing éclair et ce contrat temporaire ont surpris jusque dans les couloirs du club, où certains imaginaient une solution plus durable pour redresser la saison.

L’Angleterre n’y va pas de main morte

Outre-Manche, la presse se montre partagée, oscillant entre fascination et scepticisme. The Guardian replace d’abord ce nouvel épisode dans une tradition locale : « Dans ce contexte, le limogeage de l’entraîneur est devenu un élément majeur de l’intrigue dans chaque saison (…) Ce serait comme si les Spurs n’avaient pas de crise de management. » Le quotidien va plus loin dans la satire en comparant la valse des entraîneurs à « une sorte de boucherie publique », faisant même des références pornographiques : «c’est l’équivalent footballistique de ces influenceurs pornographiques sur internet qui tentent de battre le record du monde du nombre de contacts sexuels en 24 heures. Ce ne sont que des corps, des chiffres, des hommes qui défilent, des accouplements publics jetables à n’en plus finir». De son côté, The Sun défend l’idée que «Igor Tudor est le manager idéal pour les Spurs dans le cadre d’une mission à court terme », louant son style agressif et son autorité pour redresser « un vestiaire toxique », tout en rappelant qu’il sera immédiatement testé lors du derby contre Arsenal. Même tonalité prudente au Daily Mail*, où l’on insiste sur le pari que représente un technicien n’ayant jamais entraîné en Angleterre et rarement resté plus d’une saison sur un banc.

En Italie, l’annonce a fait l’effet d’un petit séisme médiatique. L’entraîneur croate conserve une solide côte en Serie A, championnat où il a laissé des traces comme joueur puis comme entraîneur, notamment sur les bancs de Juventus et de Lazio. Plusieurs clubs transalpins l’avaient récemment sondé en prévision d’éventuels changements techniques, convaincus de sa capacité à relancer un groupe en crise. Le quotidien Corriere dello Sport rappelle ainsi que « le technicien croate (…) succède à Thomas Frank (…) Sa mission : redresser la situation de l’équipe, actuellement 16e de Premier League », tandis que Calcio e Finanza souligne qu’il dispose de « moins de trois mois pour faire ses preuves et obtenir une prolongation », preuve que même à Londres, on ne le voit pas forcément comme un projet à long terme. Le média ajoute que cette aventure pourrait même déboucher sur un choc européen symbolique contre la Juventus si les tirages s’alignent.

Reste que l’enthousiasme italien est tempéré par une analyse lucide de son parcours. La Gazzetta dello Sport résume parfaitement l’ambivalence : « Tout le monde achète Tudor pour les mêmes raisons qu’on s’en passe ensuite (…) le remplaçant idéal qui n’a jamais réussi à trouver le poste qui lui permettrait de devenir professeur titulaire. » Le journal décrit un technicien « ad interim » par nature, capable d’intervenir vite mais rarement installé durablement. Cette lecture rejoint les doutes anglais. Igor Tudor est admiré pour son impact immédiat, redouté pour son manque de stabilité. Entre fascination britannique et analyse italienne, son arrivée à Tottenham ressemble donc moins à une nomination classique qu’à une expérience grandeur nature. Et dans ce duel médiatique entre les deux pays, une certitude se dégage. Si le pari réussit, il deviendra un héros inattendu. S’il échoue, il confirmera définitivement sa réputation d’entraîneur de transition.