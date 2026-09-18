PSG : Khvicha Kvaratskhelia voterait Ousmane Dembélé pour le Ballon d’Or

Décidément, l’harmonie règne au PSG. Alors que les débats sur le meilleur joueur du monde et sur l’homme qui mérite de remporter le Ballon d’Or en octobre prochain pullulent depuis des semaines, les joueurs parisiens préfèrent s’entraider. Loin des discours de Lamine Yamal et Kylian Mbappé qui affirment mériter le Ballon d’Or, Ousmane Dembélé multiplie les sorties plus "élégantes". Ce vendredi, dans un entretien diffusé par Ligue 1+, on voit le Français dire que son coéquipier Khvicha Kvaratskhelia mérite de remporter le Ballon d’Or.

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"𝑷𝒐𝒖𝒓 𝒎𝒐𝒊, 𝒋𝒆 𝒗𝒐𝒕𝒆𝒓𝒂𝒊𝒔 𝒑𝒐𝒖𝒓 𝑶𝒖𝒔𝒎𝒂𝒏𝒆"



Khvicha Kvaratskhelia est très clair au sujet du futur Ballon d'Or. 😏 pic.twitter.com/pgWRgDPvpr — L1+ (@ligue1plus) September 18, 2026

Aux côtés de "Dembouz" lors de cet éloge, le Géorgien a également été interrogé sur la personne pour qui il voterait cette année. Et Kvara a courtoisement expliqué qu’il voterait pour Ousmane Dembélé : «je voterai pour Ous, sa faculté à mener l’équipe est très importante. On est heureux de l’avoir avec nous. Sa capacité à accélérer avec le ballon. Il est impossible à arrêter. Un moment d’Ousmane la saison dernière ? Son penalty face à Arsenal. Il a dégagé une confiance incroyable.» Tout va bien entre les deux coéquipiers.