Newcastle - Manchester City : les compositions sont tombées

La 18e journée de Premier League offre un duel intéressant entre l'avant-dernier Newcastle et le leader Manchester City. A domicile, les Magpies optent pour un 4-4-2 avec Martin Dubravka comme dernier rempart derrière Jacob Murphy, Jamaal Lascelles, Ciaran Clark et Matt Ritchie. Isaac Hayden et Joe Willock forment le double pivot tandis que Ryan Fraser et Miguel Almiron prennent les couloirs. Enfin, Joelinton et Callum Wilson sont associés en attaque.

De son côté, Manchester City s'articule en 4-2-3-1 avec Ederson Moraes dans les cages derrière Joao Cancelo, Ruben Dias, Aymeric Laporte et Oleksandr Zinchenko. Rodri et Bernardo Silva se retrouvent au cœur du jeu. Enfin, Gabriel Jesus est soutenu par Riyad Mahrez, Kevin De Bruyne et Raheem Sterling en attaque.

Les compositions

