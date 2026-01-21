Le mercato de Mathys Tel prend une terrible tournure

À 20 ans, Mathys Tel a déjà connu les montagnes russes. Grand espoir du Stade Rennais, le natif de Sarcelles a ensuite tapé dans l’œil du Bayern Munich. Un club qui n’a pas hésité à débourser une trentaine de millions d’euros pour s’offrir ce grand espoir tricolore. En Bavière, l’attaquant a appris aux côtés de grands entraîneurs et joueurs. Mais il n’est jamais vraiment parvenu à s’imposer. Envoyé en prêt durant six mois à Tottenham la saison passée, il souhaitait retrouver régulièrement du temps de jeu. Convaincus par ses qualités, son talent et son potentiel, les Spurs ont décidé de le recruter définitivement le 15 juin dernier.

« Nous sommes ravis d’annoncer la signature définitive de Mathys Tel en provenance du FC Bayern. Mathys a rejoint le club en provenance de la Bundesliga en février en prêt jusqu’à la fin de la saison avec une option pour rendre le transfert permanent. Nous pouvons confirmer que nous avons conclu un accord avec le Bayern qui verra l’international français des moins de 21 ans signer un contrat qui courra jusqu’en 2031 », pouvait-on lire dans le communiqué officiel. En ce qui concerne son prix, un montant de 40 M€ a été évoqué. Une opération intéressante pour les Allemands.

Une lente dégringolade

De son côté, Tel pouvait poursuivre dans un club qu’il connaissait déjà (13 matches, 2 buts et 1 assist durant son prêt, ndlr). Mais il a quand même dû faire face à un changement d’entraîneur. Ange Postecoglou a été remplacé par Thomas Frank. Et on ne peut pas dire que cela a été une bonne nouvelle pour le Frenchy. Après un été compliqué, où il a été la cible d’insultes racistes après son tir au but manqué lors de la Supercoupe d’Europe face au Paris Saint-Germain. Ensuite, les choses se sont un peu plus gâtées quand il n’a pas été inscrit dans la liste des Spurs pour la Champions League.

Un nouveau coup dur pour Mathys Tel, qui avait évoqué sa situation dans Ouest-France peu après. «Quand vous n’êtes pas dans une liste, c’est sûr que ça fait mal. Mais je suis quelqu’un qui reste assez positif, peu importe la situation. Je pense avoir énormément travaillé sur l’aspect mental. Aujourd’hui, c’est sûr que c’est une déception, j’aurais aimé y être, mais c’est le choix du coach et on ne peut que le respecter et travailler pour répondre de la plus belle des manières sur le terrain (…) Dans tous les cas, j’aurais eu cet état d’esprit revanchard d’être efficace cette saison.»

Un mois de janvier décisif

Réintégré dans la liste de Tottenham en C1 en décembre, l’attaquant né en 2005 vient de subir un nouveau coup dur. En effet, son club l’a de nouveau écarté de la liste durant ce mois de janvier 2026. Un terrible désaveu pour Tel, qui en a visiblement ras-le-bol. Cet hiver, l’ancien joueur du SRFC souhaite changer d’air pour retrouver du temps de jeu et continuer sa progression. Au début du mois, RMC Sport évoquait la volonté du joueur de partir de nouveau en prêt. Dans la foulée, le Paris FC a été cité comme un point de chute. Mais ces derniers jours, le club de la capitale a avancé ses pions sur Neal Maupay (OM) comme révélé par nos soins.

En effet, le joueur de Marseille est la priorité offensive. Ce qui n’est pas une bonne nouvelle pour Tel. D’autres portes de sortie peuvent encore s’ouvrir. Selon La Gazzetta dello Sport, l’AS Roma, qui a recruté Robinio Vaz et Donyell Mallen, suit son cas. Des discussions ont même eu lieu avec l’entourage du joueur, qui veut jouer car il a toujours en tête le Mondial 2026. Mais les Romains privilégient un prêt, après avoir déjà investi 52 M€. Malgré des sollicitations, Tel va devoir composer avec Tottenham. Ce mercredi, Sky Sports assure que malgré la déception du joueur de 20 ans, le club londonien assure qu’il n’est pas à vendre, qu’il compte sur lui. Une mauvaise nouvelle de plus pour le joueur, qui enchaîne décidément les galères. Il a encore une dizaine de jours pour trouver une issue de secours.