Atlético : la réaction à chaud de Le Normand

Entré à la pause, Robin Le Normand a livré une belle deuxième période, à l’image de son équipe, qui a dominé Arsenal en demi-finale aller de Ligue des Champions. Le défenseur international espagnol a livré son sentiment à Canal+ à l’issue du match.

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« C’est un bon résultat. On était à la maison, on a fait une 2e mi-temps plus qu’intéressante, on s’est procuré les occases pour gagner. C’est une très bonne équipe en face, une des meilleurs d’Europe, il faudra faire un gros match là-bas », a-t-il déclaré.