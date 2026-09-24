Lamine Yamal s’offre une sortie étonnante sur Kylian Mbappé et le Ballon d’Or !

Les journalistes ont encore jusqu’au 28 septembre pour voter pour le Ballon d’Or. Et dans le même temps, les candidats pour ce Graal des distinctions individuelles ont lancé leur campagne. Avec deux joueurs qu’on voit partout dans les médias : Kylian Mbappé et Lamine Yamal. Si des joueurs comme Ousmane Dembélé ou Rodri sont plutôt discrets, le Bondynois et la star du FC Barcelone n’hésitent pas à multiplier les prises de paroles via des interviews, ne cachant pas leur volonté de remporter ce Ballon d’Or 2026, et avançant de nombreux arguments plaidant en leur faveur.

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Au point où beaucoup de fans en ont un peu ras le bol. C’est surtout le cas avec Mbappé, puisque les nombreuses sorties médiatiques de l’international tricolore agacent beaucoup les Madrilènes, qui considèrent que leur numéro 10 pense surtout à lui avant de penser à l’équipe, et que ses prestations dans les gros matchs depuis son arrivée n’ont pas été à la hauteur. Ce jeudi, Lamine Yamal s’est encore exprimé, dans un entretien accordé à TVE, la télévision publique espagnole. Et il a évoqué les critiques que le Français et lui reçoivent pour leurs nombreuses interviews réclamant le Ballon d’Or.

Lamine Yamal défend Mbappé

« Si Mbappé et moi on ne parlait pas, les gens se demanderaient pourquoi on ne parle pas. On nous demande d’être sincère, mais quand on l’est, on nous critique. J’ai clairement dit ce que je pensais, et je ne regrette pas de l’avoir fait », a d’abord indiqué l’international espagnol, qui estime donc que les critiques qui s’abattent sur lui et sur Kylian Mbappé sont infondées. Plutôt que de "descendre" son adversaire ou du moins de s’en distancer, Lamine Yamal a donc tenu à le défendre.

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Le petit prodige de La Masia en a aussi, évidemment, profité pour en rajouter une couche sur sa candidature. « Aujourd’hui, il y a peu de joueurs qui jouent comme moi, qui fassent profiter les gens, je le vois. C’est mon objectif, et c’est pour ça que Neymar était mon idole. Je pense que le Ballon d’Or doit aussi prendre ça en compte. Le meilleur joueur, mais aussi celui qui te donne le plus de plaisir quand tu le vois jouer. C’est ça qui me différencie (des autres, NDLR) », a ainsi affirmé le joueur du Barça. Rendez-vous dans un peu plus d’un mois pour le grand verdict.