OM : deux incertitudes dans le groupe avant le choc face à Lens

L’Olympique de Marseille se prépare à un déplacement important sur la pelouse du RC Lens. Présent en conférence de presse à la veille de cette rencontre, Bruno Genesio a fait le point sur l’état de son effectif, quelques jours après le match face au Bayer Leverkusen. Et les nouvelles sont plutôt rassurantes puisque, malgré quelques pépins physiques, aucun forfait majeur n’est à déplorer parmi les joueurs ayant participé à cette rencontre européenne.

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Deux incertitudes subsistent toutefois concernant Amine Harit et Emerson. « On va voir cet après-midi s’ils sont opérationnels demain. Pour ceux du Bayer, comme souvent, il y a des petits bobos, mais rien de grave et tout le monde est apte à être présent », a expliqué le technicien marseillais. Genesio a précisé qu’un dernier point serait effectué concernant Harit et Emerson avant la rencontre.