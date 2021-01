Chelsea : Frank Lampard annonce un mercato hivernal assez calme

Sixième de Premier League avec 26 points, Chelsea traverse actuellement une mauvaise passe avec seulement une victoire sur les cinq derniers matches de championnat. Des mauvais résultats qui peuvent s'expliquer par un recrutement XXL cet été et donc un temps d'adaptation un peu plus long pour certains. Mais alors comment les Bleus comptent redresser la barre ? Présent en conférence de presse avant le choc de dimanche contre Manchester City, Frank Lampard a évoqué le sujet et pour lui, il n'est pas question, à l'heure actuelle, de faire d'autres folies sur le mercato.

«J'ai des idées. Nous avons une grosse équipe, nous devrons voir si cela change, s'il y a des opportunités pour les joueurs qui ne jouent pas autant. Ce sera une conversation entre le joueur, le club et moi-même. Ensuite, nous verrons si nous pouvons nous renforcer de la bonne manière, mais nous ne sautons pas sur l'occasion pour le faire. Cette année, je me concentre uniquement sur le travail parce que nous avons de nouveaux joueurs, parce que nous avons de jeunes joueurs, donc je me concentre sur cela. Mais nous verrons, c'est un long mois», a expliqué l'ancien milieu de terrain.