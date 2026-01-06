CAN 2025 : le tableau complet des quarts de finale

Après la qualification de la Côte d’Ivoire sur le Burkina Faso (3-0) dans ce dernier 8e de finale, on connaît les affiches de l’ensemble des quarts de cette Coupe d’Afrique des Nations. Le tenant du titre fermera d’ailleurs la marche du prochain tour en affrontant l’Égypte.

La veille, le Mali et le Sénégal lanceront le bal avant un autre choc entre le Cameroun et le Maroc, pays organisateur. Enfin, l’Algérie rencontrera le Nigeria pour un autre duel entre prétendants. Vous l’aurez compris, le tableau de ces quarts de finale est plein de promesses.

Le tableau complet des quarts de finale :