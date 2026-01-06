Menu Rechercher
Commenter 9
CAN

CAN 2025 : le tableau complet des quarts de finale

Par Maxime Barbaud
1 min.
La Tunisie a déposé une réserve. @Maxppp

Après la qualification de la Côte d’Ivoire sur le Burkina Faso (3-0) dans ce dernier 8e de finale, on connaît les affiches de l’ensemble des quarts de cette Coupe d’Afrique des Nations. Le tenant du titre fermera d’ailleurs la marche du prochain tour en affrontant l’Égypte.

La suite après cette publicité

La veille, le Mali et le Sénégal lanceront le bal avant un autre choc entre le Cameroun et le Maroc, pays organisateur. Enfin, l’Algérie rencontrera le Nigeria pour un autre duel entre prétendants. Vous l’aurez compris, le tableau de ces quarts de finale est plein de promesses.

Le tableau complet des quarts de finale :

  • Mali contre Sénégal (vendredi 9 janvier, 17h)
  • Cameroun contre Maroc (vendredi 9 janvier, 20h)
  • Algérie contre Nigeria (samedi 10 janvier,17h)
  • Égypte contre Côte d’Ivoire ou Burkina Faso, (samedi 10 janvier, 20h)
Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (9)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

CAN

En savoir plus sur

CAN Coupe d'Afrique des Nations
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier