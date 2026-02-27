Menu Rechercher
Enzo Le Fée rêve de jouer la Coupe du Monde avec les Bleus

Enzo Le Fée @Maxppp

Enzo Le Fée ne cache pas ses ambitions durant cette année 2026. Dans une interview accordée à BeIN Sports, le joueur de 26 ans a notamment dévoilé ses prochains objectifs. Ceux-là sont d’ailleurs clairs et le milieu de terrain de 26 ans ne semble rien vouloir lâcher pour les atteindre, rêvant ainsi de l’Équipe de France. « Je n’y pense pas pour cette année ou pour cet été pour être honnête. Mais c’est l’objectif de ma carrière, de jouer une Coupe du Monde avec mon équipe nationale. Puis, si je peux jouer avec ma sélection et gagner ensuite le Mondial, c’est un rêve ultime », a-t-il déclaré avec une certaine franchise.

beIN SPORTS
🗣️ Enzo Le Fée : “Mon objectif ultime ? Jouer une Coupe du monde avec la France" 🇫🇷🏆
#beINSPORTS
Sous les couleurs de Sunderland (12e) depuis début 2025 en Premier League, l’ancien Rennais continue d’impressionner balle au pied. Emmené par Régis Le Bris, le Black Cat peut compter sur une certaine confiance et entamer la plupart des rencontres. Avec une capacité de percussion et de technique étincelantes, il est désormais prêt à viser les étoiles avec les Bleus, pour peut-être un jour, en décrocher une.

