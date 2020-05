Gary Neville répond à la femme de Di Maria

Les amoureux de Manchester United en ont pris un coup hier en découvrant les déclarations fracassantes de la femme d'Angel Di Maria au sujet du club et de la ville. Son mari n'y est passé qu'une année, la saison 2014-2015, entre le Real Madrid et le PSG et elle a bien fait savoir qu'elle s'y était opposée avant de céder face au contrat pharaonique proposé. Elle ne s'est jamais adaptée à la culture anglaise. « Ici, c’est de la merde. C’était horrible, je n’aimais rien. Les gens sont tout blanc. Ils marchent et vous ne savez pas s’ils vont vous tuer… Mais je n’ai jamais dit à Angel qu’on était là à cause de lui. Je lui disais : "chéri, je veux me tuer, il fait nuit à deux heures de l’après-midi." », a-t-elle carrément lâché.

Le consultant et ancien latéral droit de Manchester United Gary Neville s'est chargé de lui répondre, sur Skysports. « Nous entendons ces histoires de temps en temps, lorsqu'un joueur a très mal joué, comme Di Maria l'a fait à Manchester United, il était horrible. Pourtant j'avais de grandes attentes et une sorte d'excitation quand il est venu au club, en pensant que nous avions signé un top joueur. Mais il n'a jamais été intéressé dès le premier jour ». 1-1, balle au centre.