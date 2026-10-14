Le montant astronomique perdu par Manchester United depuis 5 ans

Manchester United est le club européen qui a perdu le plus d’argent sur le marché des transferts ces cinq dernières années. Selon l’Observatoire du football CIES, les Red Devils affichent une dépréciation de 405 millions d’euros sur les joueurs recrutés hors de leur centre de formation depuis 2022. Un bilan qui prend en compte les plus-values ou moins-values réalisées sur les joueurs revendus, mais aussi l’évolution de la valeur estimée de ceux qui sont toujours au club.

La suite après cette publicité

À l’échelle mondiale, seul Al-Hilal fait pire avec une dépréciation de 502 millions d’euros. Le constat est particulièrement lourd pour Manchester United, dont les investissements massifs n’ont pas empêché la valeur de ses recrues de chuter. À l’inverse, plusieurs cadors européens affichent un bilan largement positif, à commencer par l’Eintracht Francfort (+527 M€), le Real Madrid (+526 M€) et le Paris Saint-Germain, troisième de ce classement du CIES.