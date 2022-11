PSG : les franches confidences de Sergio Ramos

Une première année tronquée, et donc décevante, avait laissé place au doute. Et si Sergio Ramos était venu en pré-retraite au PSG ? La réponse est tombée depuis le mois d'août. Non, les exercices physiques intenses, qu'il aime partager sur ses réseaux sociaux, ne servent finalement pas à rien, et l'Espagnol de 36 ans a retrouvé une condition physique optimum qui lui permet d'enchaîner les matches depuis le début de saison. Le voilà déjà avec 16 matches disputés toutes compétitions confondues, soit déjà 3 de plus que lors de l'exercice 2021-2022.

La suite après cette publicité

Mais lui, a-t-il douté de sa capacité à redevenir un élément important ? Présent en conférence de presse à la veille de Juventus-PSG, il est revenu sur ses derniers mois. « L'année dernière a été difficile pour moi, j'ai eu des blessures, dû m'adapter à un nouveau club après avoir fait toute ma carrière au Real. Mais dans une carrière, il faut faire face à genre d'expérience. Je pense que c'était juste une phase dans ma vie. Mon professionnalisme, mon travail et ma persévérance ont été les clés de ma carrière. Je suis venu ici pour être à mon meilleur niveau, et je pense que je le suis aujourd'hui. Il y a eu aussi beaucoup de changements cet été. Si je pensais que j'étais fini, je resterais à la maison avec les enfants, je ne gâcherais le temps de personne. Je vis pour ce sport, je l'aime. En ce moment, je me sens bien, et je pense que je suis performant. »

Quel avenir pour Sergio Ramos ?

Une franche confession qui en dit long sur son plaisir d'être revenu à un niveau de performance plus digne de sa carrière. Il espère toujours se faire une place pour la Coupe du Monde 2022, même s'il n'a plus été appelé depuis mars 2021. Il ne se cache pas pour le faire savoir, mais il est moins affirmatif quant à son avenir. Interrogé sur une éventuelle prolongation (son contrat s'achève en juin prochain), il a dit : « je ne pense qu'à jouer, et à revenir à mon meilleur niveau. On verra ce qu'il se passe. Je suis reconnaissant au PSG de m'avoir fait signer pour deux ans et j'espère leur rendre leur confiance ».

Cela dit, une petite phrase laisse penser que l'histoire n'est pas finie entre le défenseur et le Paris Saint-Germain. Alors qu'il avait été interrogé en français, Sergio Ramos a rassuré l'attaché de presse, inquiet de sa compréhension de la question malgré la traduction simultanée. Invité à répondre en français, sur le ton de la blague, l'Espagnol a répliqué, en anglais cette fois : «next season».