Coupe du Monde 2022, Portugal : le clan de Cristiano Ronaldo enrage !

L’image parle d’elle-même. Avant le coup d’envoi du huitième de finale de Coupe du Monde entre la Suisse et le Portugal (6-1), tous les photographes s’étaient massés devant la zone technique de la Seleção das Quinas pour immortaliser le moment. Remplaçant au coup d’envoi, Cristiano Ronaldo n’avait presque jamais connu pareil traitement dans une grande compétition.

Les Lusitaniens ont eu beau infliger une véritable claque aux Helvètes, le principal sujet de discussion pendant et après la rencontre concernait le quintuple Ballon d’Or. Suivi à la trace par la télévision portugaise, Ronaldo n’a rien laissé transparaitre. Il a encouragé les siens, a célébré les buts de ses partenaires et a même posté un message de félicitations à son équipe une fois la qualification acquise.

WHAT A PHOTO! 😮



Cristiano Ronaldo might not be playing, but he is still the centre of everything 🇵🇹 pic.twitter.com/QkVLDjv5TG