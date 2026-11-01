OM : le groupe pour la réception de Toulouse

À quelques heures de la réception de Toulouse, ce dimanche soir au Vélodrome, l’Olympique de Marseille a dévoilé le groupe retenu par Bruno Genesio pour cette 9e journée de Ligue 1. Le technicien marseillais a convoqué 23 joueurs pour cette rencontre importante face aux Violets. Jeffrey de Lange, Nayef Aguerd, Pierre-Emile Højbjerg, Amine Harit, Igor Paixão ou encore Amine Gouiri figurent notamment dans la liste. Neal Maupay est également présent, tout comme plusieurs jeunes éléments, à l’image de Mmadi, Gomes et Kamissoko.

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En revanche, plusieurs absences sont à signaler. Derek Cornelius et Alexi Koum ne figurent pas dans le groupe communiqué par le club phocéen, tout comme Keyliane Abdallah, rétrogradé en équipe réserve après son entrée en jeu décevante face au Havre (4-3). Bruno Genesio pourra toutefois compter sur un effectif fourni pour tenter de décrocher trois points devant son public et poursuivre sa remontée au classement.