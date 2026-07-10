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Coupe du Monde

Coupe du Monde 2026 : Thierry Henry a rendu visite aux Bleus

Par Sasha Nahon
1 min.
Thierry Henry, au bord du terrain. @Maxppp
France 2-0 Maroc
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Après la victoire de l’équipe de France contre le Maroc en quart de finale de la Coupe du Monde (2-0), Thierry Henry a fait une visite surprise dans le vestiaire des Bleus. L’ancien attaquant, admiratif, a salué la qualité de jeu de l’équipe et particulièrement sa capacité à récupérer les ballons en phase défensive. « En possession et hors possession, c’est extraordinaire », a-t-il déclaré, soulignant l’engagement collectif qui permet aux joueurs de maintenir la pression sur l’adversaire et de continuer à suffoquer l’équipe adverse.

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Henry a également évoqué l’enthousiasme des supporters, qu’il a pu mesurer en regardant le match à la télévision, et a félicité Didier Deschamps ainsi que l’ensemble du groupe pour leur performance. Tout en se réjouissant de la demi-finale atteinte, il a rappelé que l’objectif reste d’aller plus loin dans la compétition.

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