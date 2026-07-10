Coupe du Monde 2026 : Thierry Henry a rendu visite aux Bleus
Après la victoire de l’équipe de France contre le Maroc en quart de finale de la Coupe du Monde (2-0), Thierry Henry a fait une visite surprise dans le vestiaire des Bleus. L’ancien attaquant, admiratif, a salué la qualité de jeu de l’équipe et particulièrement sa capacité à récupérer les ballons en phase défensive. « En possession et hors possession, c’est extraordinaire », a-t-il déclaré, soulignant l’engagement collectif qui permet aux joueurs de maintenir la pression sur l’adversaire et de continuer à suffoquer l’équipe adverse.
Thierry Henry est venu rendre une petite visite surprise aux Bleus dans le vestiaire 🤗 pic.twitter.com/UeXsxXi9vI— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) July 10, 2026
Henry a également évoqué l’enthousiasme des supporters, qu’il a pu mesurer en regardant le match à la télévision, et a félicité Didier Deschamps ainsi que l’ensemble du groupe pour leur performance. Tout en se réjouissant de la demi-finale atteinte, il a rappelé que l’objectif reste d’aller plus loin dans la compétition.
En savoir plus sur
Le Sénat paraguayen adopte une motion contre les propos racistes de Celeste Amarilla envers Kylian Mbappé
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Coupe du Monde 2026 : le patron des arbitres de la FIFA sort du silence sur l’arbitrage du match Argentine-Égypte
Explorer