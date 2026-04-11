Leicester : la descente aux enfers se poursuit… 10 ans après un sacre historique en Premier League

Elle est si loin la fameuse époque de Riyad Mahrez, N’Golo Kanté ou encore Jamie Vardy sous les ordres de Claudio Ranieri à Leicester. En effet, la catastrophe totale se poursuit pour les Foxes en Angleterre, dix ans après leur sacre historique en Premier League. Et s’ils s’enfoncent encore un peu plus dans la crise, c’est bien après une nouvelle défaite à domicile face Swansea City ce samedi lors de la 42e journée de Championship (0-1). Et comme ce revers ne suffisait pas à les mettre à terre, leurs concurrents directs, Oxford United et Portsmouth FC, ont tous les deux gagné ce week-end. Une situation affreuse, car Leicester chute à la 23e place de la deuxième division anglaise… et voit de près la relégation en League One (3e ligue anglaise).

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À seulement quatre journées de la fin de saison, Leicester a déjà quatre points de retard sur Portsmouth — son prochain adversaire — et les catastrophes pourraient encore surgir. En effet, Portsmouth a un match en retard contre Ipswich Town et pourrait creuser un écart de sept points au classement. Déjà sanctionnés de six points pour des problèmes financiers auparavant, les Foxes semblent impuissants, maladroits, inconsolables et dépassés. La chute du club anglais est donc évoquée comme un drame rempli de désespoir !