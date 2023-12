Dusan Vlahovic n’a jamais voulu quitter la Juventus

Recruté par la Juventus durant l’hiver 2022 en échange d’un chèque avoisinant les 80 M€, Dusan Vlahovic était annoncé sur le départ l’été dernier en raison des soucis sportifs de la Vieille Dame. Sous contrat jusqu’en 2026, le Serbe (22 buts en 53 matches de Serie A avec les Bianconeri) était cité dans les viseurs du PSG, du Real Madrid, de Chelsea ou encore du Bayern Munich.

Au final, l’ancien pensionnaire de la Fiorentina est resté dans le Piémont. Et aujourd’hui, il assure ne jamais avoir voulu plier bagage. « Non, j’ai toujours été sûr de vouloir rester. Il y a toujours des rumeurs, ça fait partie du jeu. Si on se met à tout écouter, on peut devenir fou. Je me suis isolé et je n’ai pensé qu’au terrain et à la fin, je suis heureux d’être resté. C’était ce que je désirais. (…) J’ai encore deux années de contrat, nous ne sommes pas pressés, mais Giuntoli (le directeur sportif) et mon agent discutent déjà (d’une prolongation) », a-t-il confié dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport.