L1 : la programmation complète de la 6e journée

Ce mercredi, la Ligue de Football Professionnel a dévoilé le programme complet et définitif de la sixième journée de Ligue 1. Une journée qui se déroulera du 22 au 26 septembre avec plusieurs affiches au menu. Tout commencera vendredi avec le derby de la Côte d’Azur entre Monaco et Nice, à suivre dès 21 heures sur Prime Video.

Le lendemain, l’OL se déplacera à Brest à 21 heures. Une rencontre diffusée sur Canal+ Sport 360 et Canal+ Foot. L’affiche du dimanche soir sur Prime Video sera, elle, très prometteuse puisqu’il s’agira du Classique entre le PSG et l’OM (20h45). Exceptionnellement, le match entre Lille et Reims sera, lui, organisé mardi 26 septembre (21h, Prime Video).

Le programme complet de la 6e journée de Ligue 1

Vendredi 22 septembre 2023 à 21h00 sur Prime Video : AS Monaco – OGC Nice

Samedi 23 septembre 2023 à 17h00 sur Prime Video : FC Nantes – FC Lorient

Samedi 23 septembre 2023 à 21h00 sur Canal+ Sport 360 et Canal+ Foot : Stade Brestois 29 – Olympique Lyonnais

Dimanche 24 septembre 2023 à 13h00 sur Prime Video : FC Metz – RC Strasbourg Alsace

Dimanche 24 septembre 2023 à 15h00 sur Prime Video : Havre AC – Clermont Foot 63; RC Lens – Toulouse FC

Dimanche 24 septembre 2023 à 17h05 sur Canal+ Foot et sur Prime Video : Montpellier Hérault SC – Stade Rennais FC

Dimanche 24 septembre 2023 à 20h45 sur Prime Video : Paris Saint-Germain – Olympique de Marseille

Mardi 26 septembre 2023 à 21h00 sur Prime Video : LOSC Lille – Stade de Reims