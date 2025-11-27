Ligue des Champions : l’équipe type de la 5e journée

Il y en avait, des chocs, pour cette 5e journée de Ligue des Champions, du très attendu Arsenal-Bayern à Chelsea-Barcelone en passant par OM-Newcastle et PSG-Tottenham. Et cela n’a pas déçu, loin de là, avec des performances extraordinaires sur de nombreuses pelouses. Mais commençons peut-être par l’une des plus grosses surprises de cette cuvée, avec la victoire surprise du Bayer Leverkusen sur la pelouse de Manchester City. Un succès étonnant, qui est autant dû aux choix bizarres de Pep Guardiola dans sa composition de départ qu’aux excellentes prestations du gardien néerlandais Mark Flekken et du latéral gauche espagnol Grimaldo.

Le premier s’est avéré être une muraille, le second a ouvert le score et affiché une belle maîtrise technique, qui n’aurait pas dépareillé dans l’équipe de Guardiola. Pour les accompagner en défense, nous proposons une charnière pleine de vice et d’expérience, avec un duo Gimenez-David Luiz. Gimenez a étalé son agressivité habituelle face à l’Inter mercredi soir, et a surtout offert la victoire à l’Atlético de Madrid dans les dernières minutes de la rencontre. David Luiz, lui, a envoyé une tête splendide face à l’AS Monaco et a décroché un excellent nul avec son club chypriote de Pafos, où il étire sa belle carrière à l’âge de 38 ans. Sur le côté droit, comment ne pas installer la machine Jurrien Timber, qu’on ne souhaite à aucun ailier gauche de croiser sur un terrain. Lui aussi a trouvé le chemin des filets, face au Bayern Munich. Sur corner bien évidemment.

Une attaque 100% française

On continue, avec un milieu de terrain, qui serait sans contestation possible titulaire partout en Europe. Forcément, Vitinha en fait partie, et son triplé fabuleux face à Tottenham a achevé de le placer parmi les meilleurs spécialistes du poste. Et à ses côtés, nous choisissons Declan Rice, auteur d’un match plein face au Bayern Munich, l’autre ogre de la compétition. Qualité de pied, impact dans les duels, le milieu anglais parait indestructible cette saison. Passons désormais aux artistes du ballon, avec sur l’aile droite le Brésilien qui épate tout le monde, Estêvão. Déjà comparé à Neymar, il a éclaboussé de son talent la rencontre entre Chelsea et Barcelone, et inscrit son 3e but cette saison en Ligue des Champions.

Sur le côté gauche, un revenant, avec Ademola Lookman. Fâché avec l’Atalanta qui n’avait pas voulu le laisser partir à l’Inter, le Nigérian revient peu à peu à son meilleur niveau et il a livré hier un grand numéro sur la pelouse de l’Eintracht Francfort, avec notamment un but à son actif. Il ne nous reste plus qu’à vous donner le nom des deux attaquants choisis pour ce 4-4-2, et cocorico, nous avons misé sur l’inévitable Kylian Mbappé, auteur d’un quadruplé sur la pelouse de l’Olympiakos pour sortir le Real Madrid de l’ornière. Et sur Randal Kolo Muani, qui a encore concrétisé la prophétie des ex contre le PSG, en venant inscrire un doublé, assorti d’une passe décisive. Son meilleur match au Parc des Princes, mais avec le maillot de Tottenham.