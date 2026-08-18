LdC : bonne nouvelle pour Fenerbahçe avant de défier l’OL

Mauvaise nouvelle pour l’Olympique Lyonnais. Face à l’OL ce mardi soir (21h), Fenerbahçe devrait aligner son gardien expérimenté, Ederson, pour la première fois de la saison. Le gardien brésilien profite notamment des absences de Mert Günok, blessé à la cuisse, et de Tarik Çetin, qui avait assuré l’intérim le week-end dernier. En conférence de presse, Ismail Kartal a confirmé la disponibilité de son portier : « il est dans le groupe et il est capable de jouer. »

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Pour cette rencontre décisive en barrages aller de Ligue des Champions, Fenerbahçe devrait également pouvoir compter sur sa recrue Romelu Lukaku, même si l’attaquant belge n’est pas encore à 100 % physiquement. Kartal a reconnu son manque de préparation, tout en laissant la porte ouverte à une entrée en cours de match. Le club turc devrait par ailleurs s’appuyer sur une charnière Skriniar-Aké et un milieu composé de Guendouzi et Kanté, avace l’ex-joueur de l’OM Mason Greenwood un cran plus haut.