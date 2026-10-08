OM : Daniel Riolo met la pression sur Bruno Genesio

Daniel Riolo attend une réaction immédiate de l’Olympique de Marseille après un début de saison catastrophique. Dix-septième de Ligue 1 avec seulement trois points en cinq journées, le club phocéen reste sur cinq défaites consécutives toutes compétitions confondues et doit impérativement se relancer dimanche sur la pelouse de Troyes (20h45). Dans l’After Foot sur RMC, l’éditorialiste a fixé un objectif particulièrement ambitieux aux hommes de Bruno Genesio : remporter leurs quatre prochaines rencontres de championnat, face à Troyes, Angers, Le Havre et Toulouse. « On n’a pas le droit d’envisager douze points ? Tu vas jouer des équipes qui ont très peu de moyens, qui donnent le maximum et qui se battent, mais à un moment, il faut gagner des matchs », a-t-il lancé, estimant que Marseille ne pouvait plus se cacher derrière les difficultés rencontrées depuis le début de saison.

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Pour Riolo, cette série de rencontres doit permettre de mesurer les véritables ambitions marseillaises. « Il faut un minimum d’ambition. Ou alors, tu joues la 17e place ? Si tu ne fais pas plus de huit points sur cette série, il faudra te regarder dans une glace », a-t-il insisté. Le consultant considère notamment que les restrictions financières, les nombreux départs et les blessures ne peuvent plus servir d’excuses, d’autant que la trêve internationale a permis au staff de travailler avec son groupe. Entre ces échéances de Ligue 1, l’OM devra également disputer deux rencontres de Ligue Europa, contre l’Olympiacos puis le Sturm Graz. Pour rappel, la seule victoire marseillaise cette saison remonte au 21 août, lors du succès contre Strasbourg (4-0) en ouverture du Championnat.