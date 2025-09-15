PSG : quel onze pour affronter l’Atalanta en C1 ?

Ce dimanche, le PSG connaissait son dernier vrai test avant de débuter la Ligue des Champions. Cette année, pour la première fois de son histoire, la formation parisienne aborde la compétition avec le statut de tenant du titre. Une pression supplémentaire pour Luis Enrique et ses hommes qu’il va falloir gérer au mieux. Pour débuter en C1, les Parisiens seront opposés à l’Atalanta au Parc des Princes. Mais si le PSG a enchaîné avec un nouveau succès ce dimanche face à Lens (2-0), il se présentera avec plusieurs absents. De quoi inquiéter.

Un doute sur le front de l’attaque

Pendant la trêve internationale, le PSG a perdu deux cadres offensifs : Ousmane Dembélé et Désiré Doué. Deux pertes importantes sur le front de l’attaque qui risquent de peser face à l’équipe italienne. Comme si cela ne suffisait pas, le club de la capitale a également perdu Khvicha Kvaratskhelia contre Lens. Le Géorgien, touché au mollet, a cédé sa place à la demi-heure de jeu. Et comme une mauvaise nouvelle n’arrive jamais seule à Paris, deux autres joueurs ont également dû quitter la pelouse sur blessure : Kang-in Lee et Lucas Beraldo (sorti sur civière).

« La compétition que tout le monde aime, la Ligue des champions, arrive. C’est un moment un peu difficile pour nous, car il y a des blessés. Il faut attendre les résultats des examens des trois joueurs. Nous connaissons notre capacité à nous adapter et il faut penser à répondre comme une équipe. Je suis tranquille et j’espère qu’on peut surmonter cela. Il faut accepter cette situation, c’est le football de haut niveau. On a préparé le match d’une manière, mais il faut parfois faire un Tetris pour répartir les minutes et voir dans la globalité », confiait Luis Enrique après la rencontre en conférence de presse. Pour l’instant, aucune certitude donc sur les forces en présence face à l’Atalanta.

Du classique pour le reste

À la question de savoir si Ibrahim Mbaye, qui a remplacé Kvaratskhelia dimanche, pouvait débuter en tant que titulaire, Luis Enrique a botté en touche : « j’ai des options différentes, ce n’est pas le moment de dire qui va jouer. J’ai confiance en toute l’équipe. On a beaucoup de joueurs capables d’évoluer à plusieurs postes. C’est une possibilité positive. Il faut accepter cela et chercher à améliorer l’équipe. » Si suspense il y a, il concernera donc surtout le front de l’attaque. Dans les cages parisiennes, aucune inquiétude : Lucas Chevalier sera bien là, tout comme Hakimi, Marquinhos, Pacho et Nuno Mendes en défense (les trois derniers étaient remplaçants face à Lens).

Au milieu de terrain, Luis Enrique a su gérer son effectif puisque Fabian Ruiz et Joao Neves ont été laissés au repos ce dimanche. Ils devraient débuter face à l’Atalanta aux côtés de Vitinha. Enfin, les interrogations concernent surtout l’attaque, et plus précisément le couloir droit. À gauche, Bradley Barcola a prouvé qu’il était l’homme de la situation. En pointe, malgré un match décevant, Gonçalo Ramos aura l’occasion de se rattraper. Quant à l’aile droite, le PSG pourrait finalement compter sur Kvaratskhelia : les premiers examens révèlent une blessure légère et il pourrait être apte à temps. Reste à savoir si Luis Enrique prendra le risque.