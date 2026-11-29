L’Olympique de Marseille a parfaitement réagi après sa défaite à domicile face au Mans la semaine dernière. En déplacement sur la pelouse de l’AJ Auxerre, les hommes de Bruno Genesio se sont imposés (0-2) et ont retrouvé le chemin de la victoire. Un succès précieux qui permet à l’OM de retrouver provisoirement le podium, en attendant la rencontre entre Lyon et Monaco ce soir (20h45).

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Au terme de la rencontre, Abdelli a notamment insisté sur l’importance de ce succès et du clean-sheet : « retrouver le goût de la victoire ? Surtout quand on mène 2-0 à la mi-temps… Mais aujourd’hui, on a réussi un clean-sheet. Il faut continuer, la saison sera longue. » Le milieu de terrain a également souligné les difficultés rencontrées face au bloc auxerrois : « on a gardé le ballon, c’était dur de bouger ce bloc, on est contents de la victoire. »