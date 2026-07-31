Red Bull a trouvé le successeur de Jürgen Klopp

Nommé tout récemment sélectionneur de l’équipe nationale allemande, Jürgen Klopp a laissé son poste de responsable du football au sein du groupe Red Bull. Mais son remplaçant a déjà été trouvé une semaine après son départ. En effet, c’est Roger Schmidt (59 ans) qui a été choisi pour lui succéder dans cette mission. « Nous sommes ravis d’accueillir à nouveau Roger Schmidt chez Red Bull. Fort de ses nombreuses années d’expérience, de son expertise footballistique exceptionnelle et de sa parfaite compréhension de notre philosophie, il est la personne idéale pour piloter la direction sportive de notre portefeuille footballistique mondial », a déclaré le PDG Oliver Mintzlaff.

La suite après cette publicité

« Tout au long de sa carrière, il s’est forgé une excellente réputation en matière de développement de jeunes talents et de promotion réussie de ces derniers au plus haut niveau. » Schmidt entamera sa mission à partir du 1er octobre, lui qui a signé un contrat à long terme et qui travaillera aux côtés de Florian Scholz, directeur commercial mondial du football, afin de développer l’avenir sportif et commercial de l’écosystème footballistique de Red Bull.