Le coach de Gimnasia démissionne après le décès de Maradona

Nommé entraîneur du Gimnasia La Plata à Buenos Aires, en 2019, Diego Armando Maradona avait depuis quelque temps laissé provisoirement sa place sur le banc à Sebastian Mendez, ce dernier assurant ainsi l’intérim pendant que le fantasque Argentin était à l’hôpital pour tenter de soigner un état de santé fragile. Mais au lendemain du décès de l’idole de tout un peuple, c’en était trop pour Mendez. Selon les informations de TyC Sports, celui qui assurait l’intérim a décidé de démissionner de ses fonctions d’entraîneur, affirmant être trop touché par la nouvelle.

Il aurait également mentionné que cette équipe était celle de Maradona et non la sienne. Si son choix n’a pour le moment pas été officialisé publiquement, le média argentin évoque une annonce dans les prochaines heures. Mariano Messera et Leandro Martini prendront quant à eux le relais pour le prochain déplacement à Vélez, samedi lors de la 5e journée de la Coupe qui porte désormais le nom de Maradona. Un décès qui laisse visiblement des traces, beaucoup de traces.