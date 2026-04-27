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Ligue des Champions

LdC, PSG : Vitinha, Nuno Mendes et Fabian Ruiz bien présents à l’entraînement collectif

Par Samuel Zemour
1 min.
Vitinha, buteur avec le PSG @Maxppp
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La tendance se confirme pour Vitinha et les cadres parisiens. Ce matin, à la veille de la réception du Bayern Munich au Parc des Princes, en Ligue des champions (21 heures), le PSG a effectué sa dernière séance d’entraînement collective avant le match décisif. D’après les journalistes présents sur place, Vitinha, Nuno Mendes et Fabian Ruiz étaient bien présents sur la pelouse, seul Ndjantou manquait à l’appel.

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Achraf Hakimi, apparu en difficulté en fin de première période, était sorti prématurément lors de la victoire à Angers (3-0), mais le Marocain est bien présent au Campus PSG, le tout, sous les yeux du Président Nasser al-Khelaifi et de Luis Campos. Luis Enrique devrait donc pouvoir compter sur un groupe quasiment au complet pour la demi-finale aller de Ligue des champions.

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