Atlético : la réponse inattendue de Diego Simeone aux supporters qui ont insulté Julian Alvarez

Diego Simeone et l’Atlético de Madrid n’ont pas cédé. Malgré la pression XXL mise par le FC Barcelone pour recruter Julian Alvarez, les Colchoneros n’ont jamais ouvert la porte à un départ. Mais hier, le coach madrilène a quelque peu surpris son monde.

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Avant la réception de Malaga au Metropolitano, El Cholo avait pris le soin de ne pas faire jouer Alvarez, afin de lui éviter la bronca de son public. Malgré tout, les fans rojiblancos n’ont pas arrêté d’insulter l’Argentin hier soir en le traitant notamment de « fils de p… ». Invité à réagir à ces insultes, Simeone s’est contenté de répondre : « j’ai beaucoup de respect envers nos supporters ». Julian Alvarez a dû apprécier.