LdC : Diego Simeone a failli se battre avec Andrea Berta

L’Atlético de Madrid a manqué sa demi-finale retour de Ligue des Champions contre Arsenal hier soir (1-1). Et si le club espagnol est en colère ce mercredi matin, le coach de la formation de Liga l’était déjà hier… mais pas pour les mêmes raisons. En effet, l’arbitrage a été remis en cause dans la capitale, mais de son côté, Simeone a aussi vrillé face à l’ancien directeur sportif de l’Atlético.

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Vers la fin du match à l’Emirates Stadium, Andrea Berta, désormais dans les bureaux d’Arsenal, est descendu au bord de la pelouse pour applaudir et réclamer le coup de sifflet final. L’entraîneur argentin de 55 ans n’a pas apprécié et est allé directement à sa rencontre pour lui demander de se calmer, allant jusqu’à le bousculer. La scène a rapidement dégénéré et les deux hommes ont dû être séparés d’après plusieurs médias espagnols. Une tension extrême qui s’est peu à peu apaisée à Londres.