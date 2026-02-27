Ligue Europa : le tirage complet des huitièmes de finale

Il y aura bien deux représentants français dans ces 8es de finale de Ligue Europa. Ça n’était pas gagné d’avance après la défaite à domicile du LOSC la semaine dernière lors du barrage aller (0-1). Contre vents et marées, les hommes de Bruno Genesio sont pourtant allés chercher leur qualification au Marakana contre l’Etoile Rouge de Belgrade hier soir après une lutte homérique au bout de la prolongation (0-2 a.p.). Un petit exploit tout de même à l’échelle du club.

C’est la première fois de leur histoire que les Nordistes renversent la situation dans une rencontre de coupe d’Europe, après avoir perdu la première manche chez eux. Ils verront les 8es de finale de cette Ligue Europa et rejoignent l’OL, directement qualifiés après une brillante phase de championnat conclue à la première place. Hasard du tirage au sort et possibilité offerte par le règlement, on aurait pu avoir un duel franco-français sur la scène européenne. Celui-ci n’aura finalement pas lieu.

Le LOSC retrouve Aston Villa, l’OL jouera le Celta

Le LOSC aura fort à faire en affrontant Aston Villa avec un retour en Angleterre. Cela rappelle de mauvais souvenirs aux Dogues, battus en quarts de finale de Ligue Europa Conférence aux tirs au but avec un Emiliano Martinez en grande forme (dans tous les sens du terme). Les Anglais font partie des grands favoris de cette édition, eux qui occupent actuellement la 3e place de Premier League. En plus de cela, la partie de tableau n’est pas simple avec une potentielle confrontation face au vainqueur de Bologne-Roma dès les quarts de finale.

La tâche s’annonce un peu moins ardue pour l’OL, qui a hérité du Celta de Vigo dans ces 8es de finale de Ligue Europa. Les Galiciens ont terminé à la 16e place durant la première phase de la compétition et réalisent une belle saison en Liga, occupant le 6e rang. Les Lyonnais ont deux avantages. Ils reçoivent au match retour (19 mars, aller le 12) et, en cas de qualification, bénéficient d’une partie de tableau plus ouverte avec un possible quart de finale contre Genk ou Fribourg, puis une demi-finale face à Braga, Ferencvaros, Panathianïkos ou le Betis. Nous n’y sommes pas encore.

Les affiches des 8es de finale :

Genk - Fribourg

Bologne - AS Roma

Ferencvaros - Braga

Stuttgart - Porto

Panathinaïkos - Betis

Nottingham Forest - Midtjylland

Celta - OL

LOSC - Aston Villa

Les affiches potentielles des quarts de finale :

Q1 : Celta ou OL - Genk ou Fribourg

Q2 : Braga ou Ferencvaros - Panathinaïkos ou Betis

Q3 : Nottingham Forest ou Midtjylland - Stuttgart ou Porto

Q4 : Bologne ou AS Roma - LOSC ou Aston Villa

Les affiches potentielles des demi-finales :

Vainqueur Q1 - Vainqueur Q2

Vainqueur Q3 - Vainqueur Q4