Menu Rechercher
Commenter 48
Coupe du Monde

Patrick Vieira : «Olise a un potentiel à la Zidane, c’est un futur Ballon d’Or»

Par Jordan Pardon
1 min.
Michael Olise @Maxppp

Il fut le coéquipier de l’un, et l’entraîneur de l’autre. Patrick Vieira est sans doute le plus légitime pour comparer les qualités de Michael Olise et Zinédine Zidane. Dans un entretien accordé à L’Équipe, le champion du monde 1998 a évoqué le sujet et sans mettre de gants. Pour l’ancien coach de Crystal Palace, Michael Olise a le potentiel d’un Zinédine Zidane et d’un Ballon d’Or.

La suite après cette publicité

« C’est le futur qui dira si c’est un Zidane, si c’est un Platini, si c’est un joueur de ce niveau-là. Mais il y a un élément dont je suis convaincu : le potentiel, il l’a. Il a un potentiel à la Zidane. Il a cette créativité, cette finesse, cette créativité, cette efficacité, explique Vieira. Ce qu’il a fait avec le Bayern cette saison, déjà, c’est assez extraordinaire. C’est un joueur qui, avec l’expérience en club et en équipe de France, va prendre de la maturité. Et avec ça, c’est quelqu’un qui va exploser. C’est un futur Ballon d’Or, tout simplement. La Coupe du monde va lui donner la confiance en plus et après, il explosera totalement aux yeux du monde.»

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (48)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe du Monde
Bundesliga
Bayern Munich
France
Michael Olise
Zinédine Zidane
Patrick Vieira

En savoir plus sur

Coupe du Monde Coupe du Monde
Bundesliga Bundesliga
Bayern Munich Logo Bayern Munich
France Flag France
Michael Olise Michael Olise
Zinédine Zidane Zinédine Zidane
Patrick Vieira Patrick Vieira
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier