Patrick Vieira : «Olise a un potentiel à la Zidane, c’est un futur Ballon d’Or»

Il fut le coéquipier de l’un, et l’entraîneur de l’autre. Patrick Vieira est sans doute le plus légitime pour comparer les qualités de Michael Olise et Zinédine Zidane. Dans un entretien accordé à L’Équipe, le champion du monde 1998 a évoqué le sujet et sans mettre de gants. Pour l’ancien coach de Crystal Palace, Michael Olise a le potentiel d’un Zinédine Zidane et d’un Ballon d’Or.

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« C’est le futur qui dira si c’est un Zidane, si c’est un Platini, si c’est un joueur de ce niveau-là. Mais il y a un élément dont je suis convaincu : le potentiel, il l’a. Il a un potentiel à la Zidane. Il a cette créativité, cette finesse, cette créativité, cette efficacité, explique Vieira. Ce qu’il a fait avec le Bayern cette saison, déjà, c’est assez extraordinaire. C’est un joueur qui, avec l’expérience en club et en équipe de France, va prendre de la maturité. Et avec ça, c’est quelqu’un qui va exploser. C’est un futur Ballon d’Or, tout simplement. La Coupe du monde va lui donner la confiance en plus et après, il explosera totalement aux yeux du monde.»